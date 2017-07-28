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Врио главы Томской области Жвачкин зарегистрирован кандидатом на пост губернатора

Сибирь
28 июля, 13:40 UTC+3 ТАСС

Сергей Жвачкин стал первым зарегистрированным кандидатом

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ТАСС, 28 июля. Избирательная комиссия Томской области зарегистрировала врио главы региона Сергея Жвачкина в качестве кандидата на должность губернатора. Собранные им подписи в поддержку признаны действительными, сообщила в пятницу пресс-служба избиркома.

"На заседании Избирательной комиссии Томской области принято решение о регистрации С. А. Жвачкина <…> кандидатом на должность губернатора Томской области", - отмечается в сообщении.

Жвачкин первым подал в избирком необходимый пакет документов и стал первым зарегистрированным кандидатом. Кроме него подписи представили депутат регионального Заксобрания Наталья Барышникова (КПРФ), заведующий отделением Северской клинической больницы Александр Ростовцев ("Справедливая Россия") и председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

Бизнесмену Олегу Федосееву, подавшему заявление от "Коммунистов России", но не представившему необходимый пакет документов, в регистрации отказано.

Выборы губернатора Томской области пройдут 10 сентября, в единый день голосования. Это будут первые за 14 лет прямые выборы главы региона.

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"Единая Россия" Единый день голосования - 2017
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