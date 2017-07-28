В Новосибирске на 1,5 тыс. кв. м горит ангар

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НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Заброшенный ангар площадью 1,5 тыс. квадратных метров горит недалеко от площади Калинина в Центральном округе Новосибирска. Из-за угрозы распространения огня пожарные привлекли дополнительные силы, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
"Горит ангар, размером 30 на 50 метров, со слов очевидцев, заброшенный. Пожарные прибыли на место в 16:45 (12:45 мск). Частично горит кровля. Руководителем тушения пожара принято решение о привлечении дополнительных сил", - сказал собеседник агентства.
Людей в помещении, по данным МЧС, нет. Существует угроза распространения огня по всей площади помещения.