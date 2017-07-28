Пожар в заброшенном ангаре в центре Новосибирска потушен

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном ангаре площадью 1,5 тыс. квадратных метров в Центральном округе Новосибирска. Из-за пожара оказалась задымленной площадь Калинина.

"Открытое горение ликвидировано в 17:35 (13:35 мск). Пожарные производят разбор и проливку завалов", - сообщили в пятницу ТАСС в управлении МЧС по Новосибирской области. К тушению привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в заброшенном ангаре размером 30 на 50 метров поступила в 16:35 (12:35 мск). К приезду пожарных частично горела кровля. Из-за угрозы распространения огня привлекались дополнительные силы.