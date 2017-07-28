Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пожар в заброшенном ангаре в центре Новосибирска потушен

Сибирь
28 июля, 15:11 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 28, июля. /ТАСС

Из-за происшествия оказалась задымленной площадь Калинина

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в заброшенном ангаре площадью 1,5 тыс. квадратных метров в Центральном округе Новосибирска. Из-за пожара оказалась задымленной площадь Калинина.

"Открытое горение ликвидировано в 17:35 (13:35 мск). Пожарные производят разбор и проливку завалов", - сообщили в пятницу ТАСС в управлении МЧС по Новосибирской области. К тушению привлекались 22 человека и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что информация о пожаре в заброшенном ангаре размером 30 на 50 метров поступила в 16:35 (12:35 мск). К приезду пожарных частично горела кровля. Из-за угрозы распространения огня привлекались дополнительные силы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крым остался без света из-за аварии на материковой части РФ
2
Посол РФ: власти Румынии не пропустили самолет с Рогозиным в Молдавию
3
Посла США в Москве вызвали в МИД РФ
4
Биография дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой
5
Россия сокращает число дипломатов США и закрывает доступ к дачам посольства
6
Отключения в Крыму не коснулись аэропорта Симферополя и Керченской переправы
7
"Выравнивание баланса": реакция российских политиков на действия МИД РФ в отношении США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама