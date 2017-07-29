Восстановлено движение поездов под Волгоградом, нарушенное из-за подозрительного предмета

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ВОЛГОГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Движение поездов в Волгоградском регионе Приволжской железной дороги полностью восстановлено. Оно было нарушено в субботу из-за обнаруженного на станции Бирюзовый подозрительного предмета на вагоне грузового поезда, который оказался не опасным, сообщила ТАСС пресс-секретарь волгоградского филиала Приволжской железной дороги Наталья Логутенкова.
"В 15:35 мск полностью восстановлено движение поездов на станции Бирюзовый Волгоградского региона Приволжской железной дороги. В результате происшествия на 3 часа 14 минут был задержан пассажирский поезд № 252 Адлер - Барнаул", - сказала она.
Логутенкова уточнила, что в 12:26 мск на станции Бирюзовый на раме вагона грузового поезда был обнаружен подозрительный предмет. В целях безопасности место обнаружения подозрительного предмета было оцеплено, вызваны представители специальных служб. Движение поездов по станции Бирюзовый было временно приостановлено. В правоохранительных структурах региона также отметили, что подозрительный предмет, обнаруженный на грузовом вагоне, опасности не представлял.