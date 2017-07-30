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Потерявшаяся в Красноярском крае 14-летняя девочка спустя неделю найдена живой

Сибирь
30 июля, 17:08 UTC+3 ТАСС

За подростком вылетел вертолет

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ТАСС, 30 июля. Сотрудники полиции и Росгвардии на седьмой день поисков обнаружили 14-летнюю девочку, которая в понедельник, 24 июля, ушла с матерью за ягодами и потерялась в тайге в Красноярском крае. Девочка жива и внешне здорова, за ней вылетел вертолет, сообщили в воскресенье ТАСС в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

"Она была найдена сегодня около 19 часов по местному времени (15:00 мск). Вчера были выставлены специальные группы сотрудников спецназа полиции и Росгвардии на точках возможного маршрута девочки. Сегодня одна из них - полицейские спецназа Главного управления МВД по краю и ОМОН Росгвардии - передали сигнал по спутниковому телефону, что девочка обнаружена в таежной местности Тюхтетского района", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что внешне девочка здорова, за ней будет направлен вертолет.

Ранее сообщалось, что 14-летняя девочка пропала после похода с матерью за ягодами 24 июля. К ее поискам привлекались более 230 человек, в том числе сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС России, военнослужащие и местные жители. Были задействованы два беспилотника, легкомоторный самолет, вертолет и автожир.

По данным ГУ МЧС по Красноярскому краю, было обследовано 73 км дорог, около 150 км берегов вдоль рек Чиндат и Чулым. Автожиром обследовано более 700 кв. км лесного массива.

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