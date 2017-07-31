На Алтае после урагана восстанавливают электроснабжение ферм

БАРНАУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Энергоснабжение в Советском районе Алтайского края, нарушенное ураганом 29 июля, восстановлено в полном объеме для граждан, энергетики помогают восстанавливать энергоснабжение ферм и предприятий, сообщили в понедельник в пресс-службе ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго".

"Все энергооборудование функционирует в обычном режиме, жилье и соцобъекты получают энергию. Фермеры, малые предприятия присоединены к нашим сетям - это называется потребительская отпайка, и их достаточно много. Т.е. свои сети мы восстановили, а сейчас по их просьбе наши сотрудники помогают восстановить подачу электроэнергии гражданам, у которых идет потребительская отпайка от основных линий", - уточнили в организации.

Как сообщалось ранее, 29 июля сильный ураган оставил без электроэнергии восемь сел в восточной зоне края, сорвал крыши, вырвал деревья и повалил столбы линий электропередачи. В Советском районе был введен режим ЧС, сотрудники МЧС продолжают восстановительные работы на месте ЧП. Четыре рабочие комиссии обследовали 192 жилых дома и составили акты обследования по ущербу.

"В райцентре Советского района силами вывезено 260 кубометров строительного мусора, отработано 94 заявки по оказанию адресной помощи пострадавшему населению на расчистку дворовых территорий от поваленных деревьев и демонтаж кровельного покрытия. Проведена расчистка 10 улиц и 2 парков. По собственной инициативе прибыли волонтеры из юношеского клуба, которые помогают спасателям. Волонтёры из клуба юных пограничников помогают спасателям ликвидировать последствия катастрофы", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

Всего в работах задействовано 256 человек, 58 единиц техники, из них от МЧС России 138 человек. В районе организовано взаимодействие со старостами населенных пунктов, осмотрено 946 жилых домов. Спасатели распиливают и грузят поваленные деревья - по решению администрации сел, дрова сегодня сотрудники МЧС развезут малоимущим гражданам, одиноким и пенсионерам.