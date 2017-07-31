Томский препарат с наночастицами серебра начали применять в Мексике для лечения собак

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ТАСС, 31 июля. Препарат с наночастицами серебра, созданный учеными Томского политехнического университета (ТПУ), прошел апробацию как лекарство против вируса чумки собак, сообщила в понедельник пресс-служба вуза. Испытания проведены ветеринарными врачами Мексики.
"Ветеринарные препараты на основе разработанного в ТПУ "Агровита" с наночастицами серебра апробирует президент коллегии ветеринаров города Энсенады на севере Мексики Антонио Пено. Результаты лечения заболевших чумкой собак в ряде ветеринарных клиник Мексики показали, что почти все четвероногие пациенты в итоге выздоравливали, причем за достаточно быстрый период. Препарат эффективен на всех стадиях болезни кроме четвертой, когда вирус уже поразил мозг", - сообщили в вузе.
Сейчас для лечения чумки плотоядных, которой подвержены собаки и кошки, применяется сыворотка с антителами к вирусу-возбудителю. Однако, отмечается в сообщении, такое лечение не всегда эффективно и может потребовать несколько месяцев.
Созданный в Томске препарат с наночастицами серебра разрушает вирусы, бактерии и грибки. В разработке лекарств на его основе принимают участие ученые из Центра нанонауки и нанотехнологии Национального автономного университета Мексики и Национального института сельскохозяйственных и пищевых технологий в Испании.
Чумка собак (чума плотоядных) - острая вирусная болезнь, проявляющаяся лихорадкой, воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы. К чумке восприимчивы собаки и дикие плотоядные - лисы, волки, хорьки, соболи. До 70% случаев заканчивается гибелью животного.