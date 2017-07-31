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Туристы не могут покинуть остров Ольхон на Байкале из-за поломки одного из паромов

Сибирь
31 июля, 10:40 UTC+3 ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН область/ 31, июля. /ТАСС

Ожидание в пробке составляет от 10 часов до суток

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© ТАСС/Михаил Фомичев

ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН /Иркутская область/, 31 июля. /ТАСС/. Многочасовые очереди скопились за минувшие выходные на переправе с острова Ольхон на Байкале из-за выхода из строя одного из трех перевозящих туристов паромов, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Ожидание в пробке составляет от 10 часов до суток, с острова пытаются выехать одновременно около 700 гостей. Для разрешения конфликта между отдыхающими и предотвращения массовых драк полиция направила на место несколько патрульно-постовых машин, а обслуживающее переправу Восточно-Сибирское речное пароходство (ВСРП) более чем в два раза увеличило частоту рейсов двух других паромов.

Поломка парома

В пресс-службе Восточно-Сибирского речного пароходства (ВСРП) ТАСС сообщили, что новый паром "Семен Батагаев", вместимость которого составляет порядка 13 автомобилей, вышел из строя в субботу, 29 июля. На пароме были выявлены сбои в работе электронной системы.

"На сегодняшний день паромы "Дорожник" и "Ольхонские ворота2 обслуживают паромное сообщение "МРС - Ольхон" (вместо запланированных 15 рейсов в день выполняется порядка 20 рейсов каждым теплоходом) с целью максимального увеличения количества перевезенных пассажиров и автотранспорта", - рассказали в пресс-службе.

По данным компании, работы по гарантийному обслуживанию парома "Семен Батагаев" предприятие-изготовитель планирует завершить ко 2 августа.

Ситуация на месте

К 15 часам местного времени (10:00 мск) Ольхон смогли покинуть те, кто подъехал к переправе сутки назад, рассказала корреспонденту ТАСС жительница Иркутска Татьяна Вокина, также отдыхавшая с семьей на острове. "Традиционно на переправе формируется две очереди: одна для местных жителей, другая, более длинная, - для туристов. Однако многие недобросовестные отдыхающие стараются "проскочить" как ольхонцы. Во многом именно это становится причиной конфликтов. Сегодня на въезде на паром уже были массовые драки. Сейчас ситуацию контролирует полиция, сотрудники проверяют документы у желающих объехать пробку", - рассказала Вокина

Крупнейший на Байкале остров Ольхон является не только туристическим местом, но также и географическим и сакральным центром озера. Он входит в границы особо охраняемых территорий "Заповедного Прибайкалья". В последние годы Ольхон страдает от воздействия людей на экологию из-за возросшего турпотока на фоне отсутствия необходимой инфраструктуры.

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