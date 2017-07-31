В Северске разработан план ликвидации производства, входившего в атомный проект СССР

ТАСС, 31 июля. Сибирский химический комбинат (СХК) в Северске, входящий в топливную компанию "ТВЭЛ" госкорпорации "Росатом", разработал концепцию вывода из эксплуатации производства, которое использовалось в советском атомном проекте, сообщила в понедельник пресс-служба компании. Радиационно опасные здания и сооружения радиохимического завода СХК, который в свое время выполнял оборонные заказы, будут ликвидированы.

"На радиохимическом заводе Сибирского химического комбината разработана и утверждена концепция вывода из эксплуатации производства по переработке облученных стандартных урановых блоков, поступавших ранее с промышленных уран-графитовых реакторов СХК. Концепция предусматривает ликвидацию всех этих радиационно опасных зданий и сооружений", - сообщила компания.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе компании, уровень радиации на объектах повышен, они находятся на закрытой территории. Способы ликвидации производства пока не уточняются.

"Из эксплуатации выводится часть оборудования, которое использовалось при создании ядерного оружия во время атомного проекта № 1 в СССР. Оборудование было привязано к реакторному заводу, где нарабатывался оружейный плутоний. Последний реактор был остановлен в 2008 году, сейчас производство выводится из эксплуатации в рамках федеральной целевой программы ("Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 год" - прим. ТАСС)", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СХК получил на 2017 год около 3 млрд рублей из специальных резервных фондов на поддержание ядерной безопасности. На вывод из эксплуатации радиохимического завода будет потрачено 477 млн рублей.

СХК находится в крупнейшем закрытом городе мира Северске в Томской области. Он объединяет четыре завода. Одно из основных направлений работы СХК - обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива.