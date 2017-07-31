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Инклюзивный туристический маршрут появился на Байкале в Бурятии

Сибирь
31 июля, 11:33 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 31, июля. /ТАСС

На территории туркластера "Байкальская гавань" построен настил, ведущий к воде, приобретена специальная коляска для купания

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УЛАН-УДЭ, 31 июля. /ТАСС/. Возможность отдохнуть на пляже рядом с Байкалом и искупаться в озере на специальной коляске появилась у людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила журналистам в понедельник председатель Регионального общественного фонда инвалидов- колясочников "Общество без барьеров" Галина Горбатых.

"На средства благотворительных фондов мы реализуем проект "Инклюзивный туризм в Бурятии, на Байкале". В рамках него в селе Турка, на территории туркластера "Байкальская гавань", построен настил, ведущий к воде. Также приобретена специальная коляска для купания", - сказала Горбатых.

В ближайшие дни, по ее словам, в Турке состоится слет "Байкал-2017", куда приедут первые 40 участников, в числе которых будут 20 инвалидов-колясочников. Они опробуют специальные сооружения и коляску, сидя в которой смогут беспрепятственно окунуться в воду.

"Раньше такие слеты инвалидов на Байкале были постоянными, последний состоялся в 2000 году, - напомнила Горбатых. - Сейчас возрождаем традицию и хотим, чтобы к нам на Байкал приезжали отдыхать люди с ограниченными возможностями здоровья и из других регионов тоже".

Также по проекту "Инклюзивный туризм в Бурятии, на Байкале" пандусами и специальными приспособлениями оборудуются Музей истории Бурятии и Согчен-Дуган (главный храм) Иволгинского дацана - центра Буддийской традиционной Сангхи России.

Ранее всем необходимым - пандусами, туалетами для людей с ограниченными возможностями здоровья были обеспечены аэропорт и железнодорожный вокзал города Улан-Удэ, Художественный музей им. Ц. С. Сампилова и парк Юбилейный. "Все эти объекты включены в наш инклюзивный маршрут", - добавила Горбатых.

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