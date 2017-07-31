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Летняя физико-математическая школа открылась в новосибирском Академгородке в 56-й раз

Сибирь
31 июля, 14:31 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 31, июля. /ТАСС

Занятия в ней проходят по вузовской системе

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© ТАСС/Владимир Зинин

НОВОСИБИРСК, 31 июля. /ТАСС/. Летняя физико-математическая и химико-биологическая школа при Новосибирском государственном университете (СУНЦ НГУ) открылась в Академгородке. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"С 31 июля по 23 августа в новосибирском Академгородке пройдет 56-я Летняя физико-математическая и химико- биологическая школа. 700 старшеклассников из 34 регионов России в течение трех недель будут изучать точные науки под руководством новосибирских ученых, а лучшие ученики Летней школы смогут поступить в СУНЦ НГУ. Большинство учащихся школы - победители и призеры различных олимпиад, получившие приглашения в Академгородок", - говорится в сообщении.

Занятия в Летней школе проходят по вузовской системе: есть лекции, которые читают ученые, и семинары, где старшеклассники решают задачи, нередко выходящие за пределы стандартной школьной программы. Преподаватели Летней школы - это действующие сотрудники Сибирского Отделения РАН, а также аспиранты и студенты НГУ. Одну из лекций для учеников школы прочитает академик РАН, директор Института ядерной физики СО РАН Павел Логачев.

Ежедневно после обеда школьники примут участие в развивающих, культурных и спортивных мероприятиях. Культурная программа включает в себя поездки в новосибирские театры и музеи, научно-образовательные мероприятия "Защита фантастических проектов", "Математическая карусель", "Физический бой", "Химический бой", "Биоквест", экскурсии по научно-исследовательским институтам СО РАН. По вечерам школьников ждут концерты и дискотеки. Впервые в рамках Летней школы для учеников будет работать школа пилотирования квадрокоптеров.

По итогам трехнедельного обучения в Летней школе пройдут контрольные работы и собеседования. Успешное окончание Летней школы дает право поступить в СУНЦ НГУ - школу-интернат физико-математического и химико- биологического профиля.

Специализированная физико-математическая школа в Новосибирске (СУНЦ НГУ) открылась в 1962 году по предложению академика Михаила Лаврентьева. Цель создания физико-математической школы - выявление детей, проявивших склонности и способности к изучению математики, физики, химии и биологии. Среди выпускников СУНЦ НГУ около 4 тыс. кандидатов наук, более 500 докторов наук, 7 членов- корреспондентов РАН, 4 академика РАН и академик РАО.

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