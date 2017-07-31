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В Минэкономразвития приняли решение ликвидировать пострадавший от пожара иркутский поселок

Сибирь
31 июля, 14:59 UTC+3 ТАСС

В Бубновке 28 апреля во время пожара сгорело большинство домов

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ТАСС, 31 июля. Минэкономразвития РФ приняло решение о ликвидации поселка Бубновка в Киренском районе Иркутской области, где 28 апреля этого года во время пожара сгорело большинство домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания межведомственной комиссии при Минэкономразвитии РФ.

"На комиссии было принято единогласное решение о ликвидации поселка, также было принято решение о скорейшей подготовке комплекта документов для рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании правительства РФ", - сказали в пресс-службе со ссылкой на главу регионального Минэкономразвития Евгения Орачевского.

Как пояснил глава министерства, это означает, что жители поселка могут заниматься поиском конкретных вариантов жилья под жилищные сертификаты в Киренском или других районах.

В отличие от других поселков, пострадавших от пожаров в апреле и мае 2017 года, где жители получат сертификаты на жилье в рамках чрезвычайной ситуации, жителям Бубновки будут выданы сертификаты из-за ликвидации населенного пункта, независимо от того, пострадали их дома от пожара или нет.

Ранее сообщалось, что поселок Бубновка будет ликвидирован. На это согласились местные жители, обсудив предложение на сходе граждан 18 мая, предложение было поддержано и органами местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, сейчас проект постановления федерального правительства о ликвидации поселка находится на согласовании в Министерстве экономического развития РФ.

Бубновка расположена на острове на реке Лена, до пожара здесь проживали 435 человек. Во время пожара все жители были эвакуированы, погибших нет, пострадал один человек.

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