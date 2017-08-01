В Иркутской области начали выплату сертификатов второй очереди погорельцев

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ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области начали выплачивать жилищные сертификаты второй очереди погорельцев, пострадавших в результате массовых пожаров в поселках в апреле этого года, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.
"По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко выделены 28,7 млн рублей на обеспечение выплат жителям четырех муниципалитетов, которые потеряли жилье во время пожаров в апреле 2017 года", - процитировали в пресс- службе министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира Родионова.
Во вторник сертификаты смогут получить 35 пострадавших - это шесть семей погорельцев из села Вершина Аларского района, семь семей из Заларинского района, три семьи из Большерастягаевского участка Зиминского района и три семьи из Черемхово.
12 июля получили первые сертификаты 67 жителей, потерявших жилье во время апрельских пожаров - 32 семьи из поселка Бубновка Киренского района. В целом на обеспечение погорельцев жильем из средств областного бюджета выделено 252,2 млн рублей.
По данным властей, почти все получатели выплат уже определились с будущим местом жительства. Людям заранее было предложено 450 свободных помещений на территории Иркутской области. Жителями Бубновки, наиболее пострадавшей от пожаров (этот населенный пункт по решению местных жителей и властей будет ликвидирован) уже заключены 16 договоров купли - продажи на сумму 27 млн рублей.