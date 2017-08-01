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В Красноярском крае в борьбе с шелкопрядом обработают 370 тыс. га леса

Сибирь
1 августа, 7:27 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, августа. /ТАСС

Очаг распространения вредителя составляет в регионе почти 890 тыс. га

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© ТАСС/ Василий Мельниченко

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Специалисты Лесопожарного центра Красноярского края в рамках второго этапа борьбы с сибирским шелкопрядом обработают более 370 тыс. га леса в Енисейском и Северо-Енисейском районах. Об этом во вторник сообщило Министерство лесного хозяйства региона.

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"Обрабатывать очаги сибирского шелкопряда специалисты будут с помощью химического препарата "Клонрин", он приобретен в полном объеме. Площадь обработки составит более 370 тыс. га. Проводить мероприятия планируют с применением самолетов Ан-2, оснащенных специальной аппаратурой для малообъемного опрыскивания, что позволит провести лесозащитные мероприятия наиболее качественно и с минимальным воздействием на окружающую природную среду", - сообщило ведомство.

В рамках первого этапа в мае-июне было обработано 514 тыс. га леса.

Как сообщал ранее ТАСС, очаг распространения шелкопряда составляет почти 890 тыс. га. Он был выявлен осенью 2015 года, тогда его площадь составляла несколько десятков тысяч гектаров.

Последствия нашествия шелкопряда можно устранить сплошной санитарной рубкой. Если зараженный лес не трогать, это приводит к образованию непроходимых завалов, мертвые и сухие деревья быстро загораются от молний, что приводит к масштабным пожарам.

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