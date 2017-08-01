В Новосибирске начались состязания механиков-водителей в рамках конкурса разведчиков

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НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Второй этап конкурса "Отличники войсковой разведки" в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) начался во вторник в Новосибирске. Участники команд из семи стран продемонстрируют навыки в вождении боевых машин пехоты, сообщили ТАСС в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Механики-водители стран - участниц конкурса выполнят зачетное упражнение "Вождение боевой машины пехоты в сложных условиях местности" по маршруту протяженностью более 5 км. При выполнении зачетного упражнения механики- водители должны двигаться на максимально возможной скоростью и преодолеть искусственные и естественные препятствия", - сообщили в Минобороны РФ.
Маршрут включает такие препятствия как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, участок заграждений и маневрирования, а также противотанковый ров. Завершится состязание погрузкой машины на железнодорожную платформу на точность и время.
Пока механики-водители команд будут выполнять это упражнение, остальные участники будут соревноваться в военно-медицинской, тактико-специальной подготовке и других дисциплинах.
В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета Ми-8, марш-бросок к месту выполнения боевой задачи и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидирует команда России.