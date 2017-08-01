Участник бунта в колонии в Хакасии приговорен к двум годам заключения

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Участник массовых беспорядков в исправительной колонии № 35 в Хакасии приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом во вторник сообщила республиканская прокуратура.

"31 июля 2017 Абаканским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении одного из участников массовых беспорядков, произошедших летом 2016 года в ФКУ "Исправительная колония № 35", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества" УК РФ", - сообщило ведомство.

Суд установил, что в ночь на 25 июля 2016 года подсудимый уничтожил часть имущества в отряде колонии, а также участвовал в возведении баррикад. "Суд с учетом позиции государственного обвинителя, а также заключенного на стадии предварительного расследования досудебного соглашения признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - уточнила прокуратура.

В отношении остальных организаторов и участников массовых беспорядков производство предварительного следствия продолжается, их число не уточняется.

Ранее сообщалось, что беспорядки в ИК-35 Абакана начались вечером 24 июля 2016 года и были подавлены к утру 25 июля. В них участвовали 242 человека (всего в корпусе колонии было 302 человека). Организатор беспорядков прибыл в колонию из Москвы, еще двое зачинщиков были этапированы из Горно-Алтайска.

Представители ФСИН по Хакасии сообщили, что основными требованиями участников беспорядков было предоставление им разрешения курить свободно, а не в специально отведенных местах, не носить нагрудные знаки и свободно передвигаться по территории. Один из участников беспорядков скончался в больнице. Следственный комитет задержал 12 организаторов беспорядков. По данным прокуратуры, причиной бунта стал ослабленный ведомственный контроль со стороны должностных лиц управления ФСИН, начальника ИК и его заместителей.