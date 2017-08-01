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В Кузбассе осудили организаторов двух кооперативов за обман пайщиков на 45,5 млн рублей

Сибирь
1 августа, 10:31 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, августа. /ТАСС

Всего были похищены деньги более 200 человек

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КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Суд в городе Прокопьевск в Кемеровской области пригорел к 4 годам колонии общего режима организаторов двух кредитных кооперативов за обман 211 пайщиков на 45,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Подозреваемые своей вины не признали. Однако собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения обвинительного приговора. Фигурантки признаны виновными в мошенничестве, каждой из них назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс- службе.

В мошенничестве обвинялись организаторы кредитных кооперативов "Помощь" в Междуреченске и "Помощь-Плюс" в Прокопьевске. "Установлено, что за шесть лет фигурантки уголовного дела мошенническим путем похитили денежные средства 211 пайщиков на общую сумму более 45,5 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Руководители кооперативов убеждали клиентов вкладывать деньги якобы под высокий процент, обещая различные бонусы. "Пайщиков вводили в заблуждение, сообщая, будто в кооперативах созданы резервный и страховой фонды, за счет которых можно будет компенсировать сумму вклада при возникновении финансовых трудностей в кооперативе. Однако, когда потерпевшие попытались получить вложенные в организацию деньги, им это не удалось", - уточнили в ведомстве.

Во время следствия полиция арестовала имущество одной из обвиняемых на сумму более 10 млн рублей: квартиры, нежилое здание, автомобиль, жилой дом и другое. Как уточнили ТАСС в пресс-службе, вопрос о взыскании ущерба пока не решен судом.

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