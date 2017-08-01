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В Томске появилась первая зарядная станция для электромобилей

Сибирь
1 августа, 10:23 UTC+3 ТАСС

В регионе не более десяти электрокаров, владельцы вынуждены заправлять их от розеток в гаражах

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© Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники

ТАСС, 1 августа. Сотрудники Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали и установили первую в городе станцию для зарядки электромобилей. Их в Томской области не больше 10, но удобная сети зарядных станций позволит значительно повысить интерес к электрокарам, сообщил во вторник ТАСС аспирант кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга ТУСУРа Семен Шкарупо.

"Количество электромобилей в Томске в ближайшее время однозначно будет увеличиваться, а если будет больше зарядок, это будет происходить быстрее. Потому что в качестве городского транспорта - это наиболее выгодный вариант", - сказал он.

Шкарупо привел пример, что проехать 20 км на бензиновом автомобиле стоит в среднем 100 рублей, а на электрическом - 15 рублей. К тому же электрокары значительно экологичней.

Сейчас владельцы электромобилей в Томске вынуждены заправлять их от розеток в гаражах. Для удобства водителей необходимо минимум 5 станций заправки на город, каждая из которых стоит от 30 тысяч рублей. Разработчики надеются, что проектом заинтересуют владельцы кафе или горадминистрация.

Первая станция размещена возле студенческого бизнес-инкубатора "Дружба" ТУСУРа по адресу ул. Красноармейская, 147.

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