Зимбабвийские разведчики не смогли сориентироваться в сибирском лесу на Армейских играх

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НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Команда Зимбабве заняла последнее - седьмое - место по итогам первого этапа международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр, из-за трудностей с ориентированием на местности во время марш- броска по сибирскому лесу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности", - сообщили в ведомстве.
Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться и намерены наверстать упущенное в ходе следующих этапов. По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу у себя на родине в течение четырех месяцев.
Жоу также сообщил, что команда Зимбабве подготовила особенное выступление в качестве сюрприза, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.
Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета Ми-8, марш-бросок к месту выполнения боевой задачи и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидирует команда России.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.