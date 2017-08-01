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Зимбабвийские разведчики не смогли сориентироваться в сибирском лесу на Армейских играх

Сибирь
1 августа, 10:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, августа. /ТАСС

Команда, которая готовилась к конкурсу у себя на родине в течение четырех месяцев, намерена наверстать упущенное в ходе следующих этапов

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НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Команда Зимбабве заняла последнее - седьмое - место по итогам первого этапа международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр, из-за трудностей с ориентированием на местности во время марш- броска по сибирскому лесу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"Наиболее сложным этапом для команды является разведка в лесу, так как в Зимбабве таких лесов нет. Благодаря конкурсу у команды есть уникальная возможность приобрести опыт в ориентировании на лесной местности", - сообщили в ведомстве.

Тем не менее, отметили в Минобороны, разведчики из Зимбабве не собираются сдаваться и намерены наверстать упущенное в ходе следующих этапов. По словам старшего команды майора Джастина Жоу, военные готовились к конкурсу у себя на родине в течение четырех месяцев.

Жоу также сообщил, что команда Зимбабве подготовила особенное выступление в качестве сюрприза, которое представит на церемонии закрытия конкурса. Подробности разведчики пока держат в секрете.

Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. По итогам первого этапа, включающего десантирование из вертолета Ми-8, марш-бросок к месту выполнения боевой задачи и организацию засады с захватом в плен условного противника, лидирует команда России.

Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

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