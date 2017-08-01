На Алтае два человека погибли при проведении работ в канализационном колодце

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в канализационном колодце в Республике Алтай, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

"31 июля поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин… в канализационном колодце в районе жилищного массива "Алгаир", на территории очистных сооружений, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию (МУП) "Майма". Предварительно установлено, что потерпевшие 1980 и 1983 годов рождения - работники МУП "Майма", - уточнили в ведомстве.

По данным СК, мужчины ремонтировали канализационную трубу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчин.