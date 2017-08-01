На Алтае два человека погибли при проведении работ в канализационном колодце

Александр Егоров: судья верно наказал "Краснодар" пенальти в матче со "Спартаком"Спорт 1 августа, 11:24
Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 2,2%, до 106,6 млн тоннТранспорт 1 августа, 11:19
ВЦИОМ: большинство россиян чувствует себя счастливымиОбщество 1 августа, 11:00
Среднегодовая температура на Земле к концу века может вырасти на два градуса ЦельсияОбщество 1 августа, 10:48
Дзагоев стал попечителем фонда содействия молодым футболистам в Северной ОсетииСпорт 1 августа, 10:37
ТАСС – генеральный информационный партнер "Фотопарада в Угличе"Новости агентства 1 августа, 10:31
В Томске появилась первая зарядная станция для электромобилейСибирь 1 августа, 10:23
В Венесуэле задержали двух лидеров оппозицииМеждународная панорама 1 августа, 10:11
США перебрасывают в Южную Корею 12 истребителей в ответ на запуск ракеты КНДРМеждународная панорама 1 августа, 10:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 августа. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту обнаружения тел двух мужчин в канализационном колодце в Республике Алтай, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.
"31 июля поступило сообщение об обнаружении тел двух мужчин… в канализационном колодце в районе жилищного массива "Алгаир", на территории очистных сооружений, принадлежащих муниципальному унитарному предприятию (МУП) "Майма". Предварительно установлено, что потерпевшие 1980 и 1983 годов рождения - работники МУП "Майма", - уточнили в ведомстве.
По данным СК, мужчины ремонтировали канализационную трубу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчин.