Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полпред: регионы Сибири испытывают трудности со строительством жилья для погорельцев

Сибирь
1 августа, 11:34 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, августа. /ТАСС

По словам Сергея Меняйло, есть вероятность не уложиться в установленные сроки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Регионы Сибири, в которых в ходе крупных пожаров весной сгорели десятки жилых домов, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленные сроки, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Есть проблемы с обеспечением жильем пострадавших в ходе крупных пожаров. Наибольшие вопросы к Иркутской области, есть трудности по Красноярскому краю", - сказал Меняйло в ходе совещания в Новосибирске.

Он также отметил, что наименьшие опасения в этом вопросе вызывает Республика Бурятия, которая установила себе сроки обеспечения погорельцев жильем и укладывается в них. С чем конкретно связаны трудности в других регионах, полпред не уточнил.

В свою очередь пресс-служба правительства Иркутской области во вторник сообщила, что власти начали выдачу сертификатов на приобретение жилья второй очереди погорельцев. Их получат 35 человек. Ранее 32 пострадавших уже получили такие сертификаты. Решить проблему с жильем для пострадавших иркутские власти должны до 30 сентября, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в поселке Стрелка городского округа Лесосибирска в Красноярском крае жилье строится с отставанием от графика. До 15 сентября там должен быть построен 41 дом, губернатор края Виктор Толоконский призвал ликвидировать отставание и заявил, что намерен лично проконтролировать строительство.

Как ранее сообщалось, в конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. В Бурятии из- за неосторожного обращения с огнем в поселке Черемушки сгорело более 20 строений, в том числе семь домов постоянного проживания. Спустя месяц в Красноярском крае в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка и Тиличеть сгорело 130 жилых домов, число погорельцев составило около 700 человек, три человека погибли.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама