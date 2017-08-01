Полпред: регионы Сибири испытывают трудности со строительством жилья для погорельцев

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Регионы Сибири, в которых в ходе крупных пожаров весной сгорели десятки жилых домов, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленные сроки, сообщил во вторник полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

"Есть проблемы с обеспечением жильем пострадавших в ходе крупных пожаров. Наибольшие вопросы к Иркутской области, есть трудности по Красноярскому краю", - сказал Меняйло в ходе совещания в Новосибирске.

Он также отметил, что наименьшие опасения в этом вопросе вызывает Республика Бурятия, которая установила себе сроки обеспечения погорельцев жильем и укладывается в них. С чем конкретно связаны трудности в других регионах, полпред не уточнил.

В свою очередь пресс-служба правительства Иркутской области во вторник сообщила, что власти начали выдачу сертификатов на приобретение жилья второй очереди погорельцев. Их получат 35 человек. Ранее 32 пострадавших уже получили такие сертификаты. Решить проблему с жильем для пострадавших иркутские власти должны до 30 сентября, сообщали ранее ТАСС в пресс-службе.

Ранее ТАСС сообщал, что в поселке Стрелка городского округа Лесосибирска в Красноярском крае жилье строится с отставанием от графика. До 15 сентября там должен быть построен 41 дом, губернатор края Виктор Толоконский призвал ликвидировать отставание и заявил, что намерен лично проконтролировать строительство.

Как ранее сообщалось, в конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. В Бурятии из- за неосторожного обращения с огнем в поселке Черемушки сгорело более 20 строений, в том числе семь домов постоянного проживания. Спустя месяц в Красноярском крае в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка и Тиличеть сгорело 130 жилых домов, число погорельцев составило около 700 человек, три человека погибли.