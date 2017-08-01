Восстановлено энергоснабжение в селах Алтайского края, пострадавших от сильного ветра

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БАРНАУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электричества в Советском районе Алтайского края, на который 29 июля обрушился сильный ветер. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Алтайэнерго" (входит в компанию "МРСК Сибири", являющуюся дочерней структурой ОАО "Россети").
В воскресенье в Алтайском крае из-за сильного ветра восемь сел остались без электроэнергии, ветер валил столбы линий электропередачи, вырывал с корнями деревья, срывал кровлю с домов. В Советском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.
"По всем обращениям, которые поступали к нам, энергоснабжение восстановлено полностью, в том числе по потребительским отпайкам к местным сельхозпредприятиям, фермам, то есть подключили всех, кто обращался за помощью. На собственных линиях у нас было порядка 70 технологических нарушений, все они восстановлены", - сообщили в энергокомпании.
По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, с начала восстановительных работ в райцентре Советское, на который пришелся самый сильный удар стихии, спасатели отработали по 468 заявкам жителей и помогли им провести очистку придомовых территорий от поваленных деревьев, демонтировать поврежденные крыши. Вывезено 720 кубометров мусора, очищено 50 улиц и два парка. Рабочие комиссии администрации обследовали 361 жилой дом и составили акты обследования по ущербу.
Поваленные деревья распилили, по решению администрации села сотрудники МЧС развозят их по адресам малоимущих и пенсионеров.