Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.08:
$ 59.85
€ 70.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восстановлено энергоснабжение в селах Алтайского края, пострадавших от сильного ветра

Сибирь
1 августа, 12:12 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 1, августа. /ТАСС

В воскресенье в регионе восемь сел остались без электроэнергии

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 1 августа. /ТАСС/. Энергетики восстановили подачу электричества в Советском районе Алтайского края, на который 29 июля обрушился сильный ветер. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе компании "Алтайэнерго" (входит в компанию "МРСК Сибири", являющуюся дочерней структурой ОАО "Россети").

В воскресенье в Алтайском крае из-за сильного ветра восемь сел остались без электроэнергии, ветер валил столбы линий электропередачи, вырывал с корнями деревья, срывал кровлю с домов. В Советском районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

"По всем обращениям, которые поступали к нам, энергоснабжение восстановлено полностью, в том числе по потребительским отпайкам к местным сельхозпредприятиям, фермам, то есть подключили всех, кто обращался за помощью. На собственных линиях у нас было порядка 70 технологических нарушений, все они восстановлены", - сообщили в энергокомпании.

По данным главного управления МЧС по Алтайскому краю, с начала восстановительных работ в райцентре Советское, на который пришелся самый сильный удар стихии, спасатели отработали по 468 заявкам жителей и помогли им провести очистку придомовых территорий от поваленных деревьев, демонтировать поврежденные крыши. Вывезено 720 кубометров мусора, очищено 50 улиц и два парка. Рабочие комиссии администрации обследовали 361 жилой дом и составили акты обследования по ущербу.

Поваленные деревья распилили, по решению администрации села сотрудники МЧС развозят их по адресам малоимущих и пенсионеров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Последний автомобиль покинул дачу посольства США в Москве
2
Японец отбился от медведя с помощью навыков каратэ
3
Работающие пенсионеры получат прибавку с 1 августа
4
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Турбины раздора: сможет ли российская энергетика найти замену Siemens
7
Министерство окружающей среды Польши заявило о необходимости вырубки Беловежской пущи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама