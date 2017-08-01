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Семь поликлиник в Новосибирске построит к 2020 году один концессионер

Сибирь
1 августа, 12:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 1, августа. /ТАСС

Он будет выбран в сентябре по итогам открытого конкурса

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НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Семь поликлиник в Новосибирске, будут построены к 2020 году одним концессионером, который будет выбран в сентябре по итогам открытого конкурса, стоимость проекта - 5 млрд 124 млн рублей, сообщил во вторник журналистам заместитель министра экономического развития Лев Решетников.

"Стоимость строительства семи поликлиник с учетом средств на обслуживание кредита концессионера - 5 млрд 124 млн рублей, в том числе 2,8 млрд рублей будет направлено на строительно-монтажные работы, 1,4 млрд рублей - на приобретение оборудования", - сказал он, добавив, что все поликлиники будут построены одним концессионером.

Замминистра добавил, что из общего объема инвестиций 1,5 млрд рублей планируется выделить из областного бюджета в качестве капитального гранта, 574 млн рублей составит акционерный заем инвестора, 2,5 млрд рублей - коммерческий кредит, около 500 млн рублей - рефинансируемый

Решетников отметил, концессионер построит поликлиники на основе окупаемости инвестиций, для чего и определен десятилетний срок. Участники торгов названы не были, однако, министр здравоохранения региона Олег Иванинский отметил, что интерес к реализации проекта проявили крупные российские банки.

Поликлиники общей площадью около 72 тыс. кв. м будут построены в густонаселенных микрорайонах города, а также на месте аварийных учреждений. Министр отметил, что "бонусом" для инвестора станут выделенные на площадях поликлиник небольшие помещения для концессионера - 5% (около 300 кв. м) от общей площади поликлиники, где будут оказывать дополнительные услуги. "Это могут быть аптеки или, например, косметологические услуги", - уточнил министр.

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