Экс-начальник финотдела омского УМВД обвиняется в получении взятки в 28 млн рублей

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ОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Бывший начальник Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирина Старовикова обвиняется в превышении должностных полномочий при проведении торгов, что нанесло государству ущерб в 95 млн рублей, и в получении 28 млн рублей взятки, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Расследование уголовного дела бывшего начальника Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирины Старовиковой завершено, ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий, и в получении взятки в особо крупном размере", - сказали в пресс-службе.
По версии следствия, Старовикова, являясь председателем единой комиссии по осуществлению закупок товара, работ и услуг для нужд регионального УМВД, неоднократно обеспечивала победу в торгах знакомому предпринимателю. За это обвиняемая получала взятку в размере 8% от суммы заключенного госконтракта, что составило свыше 28 млн рублей.