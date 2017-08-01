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Роструд взыскал более 526 млн руб. долгов по зарплате в Кемеровской области

Сибирь
1 августа, 13:15 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 1, августа. /ТАСС

Большая часть из них - долги перед работниками угольной компании "Заречная"

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КЕМЕРОВО, 1 августа. /ТАСС/. Роструд взыскал 526,3 млн рублей задолженности по заработной плате в Кемеровской области, из которой большая часть - долги перед работниками угольной компании "Заречная". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Роструда.

"В результате принятых Рострудом мер за I полугодие 2017 года перед 62,4 тыс. работниками Кемеровской области погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 526,3 млн рублей", - сказали в ведомстве. В пресс-службе ТАСС уточнили, что за 1 полугодие 2016 года была погашена задолженность в 236 млн рублей.

По данным Росстата, на 1 июля Кемеровская область занимала 2 место среди регионов РФ по долгам по зарплате, которые в регионе составляли 254,5 млн рублей. Как сообщал ТАСС, ситуация в Кузбассе ухудшилась в этом году из-за возникших проблем по выплате зарплаты в угольной компании "Заречная", на 1 июля долги двух ее шахт перед 4,4 тыс. работниками составляли 176 млн рублей. В пресс-службе Роструда отметили, что рост задолженности фиксируется из-за проблем по выплате зарплаты на предприятиях компании, за полгода в пользу работников шахт взыскали 397,5 млн рублей.

"Среди основных должников, имеющих наиболее крупную задолженностью по заработной плате, выступали ОАО "Шахта "Заречная" и ОАО "Шахта "Алексиевская", в отношении которых в период январь-июнь 2017 года территориальным органом Роструда в Кемеровской области проведено 6 проверок", - уточнили в ведомстве. За нарушения шахты были оштрафованы на 365 тыс. рублей.

Как сообщалось, в отношении угольной компании "Заречная", двух ее действующих шахтах, а также строящейся шахты "Сибирская" введено наблюдение. С 2013 года неформально владельцем компании "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились два из них. Новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании.

После этого "Заречная" сообщила о приобретении 64% в "Интерконсалтинге" товариществом с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана". Новый инвестор планирует вложить в развитие кузбасской компании до 5 млрд рублей в 2017 году и первой половине 2018 года.

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