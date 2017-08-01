МЧС и ОНФ разработали план по недопущению возгораний на свалке в Новосибирске

ТАСС, 1 августа. Сотрудники МЧС РФ и активисты Общероссийского общественного движения "Народный фронт" разработали план по устранению и дальнейшему недопущению пожаров на полигоне бытовых отходов, расположенном в Новосибирске. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс- службе областного главка министерства.

"После многочисленных жалоб от жителей Новосибирска о постоянном задымлении от горящей свалки, расположенной на улице Малыгина, активисты ОНФ и сотрудники МЧС совместно проверили содержание полигона. Выезд на место показал, что свалка содержится в крайне неудовлетворительном противопожарном состоянии, что и приводит к периодическому возгоранию мусора, его длительному тлению и задымлению жилой застройки", - сказали в пресс-службе.

Проверка велась с помощью беспилотного летательного аппарата. Им же выявленные нарушения были зафиксированы. Собственнику свалки было направлено обращение, в котором разъяснена ответственность за ненадлежащее исполнение действующего законодательства.

"Как результат совместной работы, в настоящее время на полигоне твердых бытовых отходов установлен пропускной режим в целях исключения доступа посторонних лиц, разработан план мероприятий по профилактике возгораний, начаты работы по устройству ограждения и освещения", - отметили в МЧС.