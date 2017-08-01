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СК выясняет причины побега 21 подростка из спецшколы в Иркутской области

Сибирь
1 августа, 14:45 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 1, августа. /ТАСС

Полиция вернула в учебное заведение в поселке Тельма 15 детей, поиск еще шести продолжается

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ИРКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области начали проверку по факту массового побега подростков из спецшколы для воспитанников с девиантным поведением в поселке Тельма Усольского района. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления Следственного комитета по региону.

По данным управления, в понедельник с территории школы сбежал 21 подросток в возрасте от 12 до 17 лет. К настоящему моменту полиция вернула в спецшколу 15 детей, поиск еще шести продолжается.

"Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц образовательного учреждения, по окончании проверки будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе, уточнив что проверка проводится по признакам преступления по статье УК РФ "Халатность".

На вопросы следователей о причинах ухода вернувшиеся мальчики пояснили, что на улице стояла хорошая погода и они захотели прогуляться.

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