Российские разведчики сохранили лидерство после второго этапа конкурса на Армейских играх

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НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Российская команда сохранила лидерство по итогам второго этапа международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российские разведчики по итогам двух этапов конкурса "Отличники войсковой разведки» оставили за собой лидерство. Второе место занимает команда из Китая", - сообщили в ведомстве.
В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана.
Конкурс продлится до 10 августа. В ходе состязаний разведчикам предстоит определить лучших в стрельбе, преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика" и других дисциплинах. "Тропа разведчика" - самый сложный этап конкурса - будет следующим состязанием, которое начнется уже завтра.
Во вторник на полигоне Кольцово в Новосибирске прошел второй этап "Конкурса механиков-водителей". В ходе состязаний боевые машины пехоты под управлением механиков- водителей из семи стран двигались на максимальной скорости и преодолевали искусственные и естественные препятствия, такие как колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении и между столбами при подъеме и спуске, брод, противотанковый ров. Завершились состязания погрузкой машин на железнодорожную платформу на точность и время.
Армейские игры в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.