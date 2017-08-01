В Новосибирске возбудили дело по факту повреждения памятника Николаю II и его сыну

НОВОСИБИРСК, 1 августа. /ТАСС/. Следователи в Новосибирске возбудили уголовное дело о вандализме по факту повреждения памятника Николаю II и его сыну Алексею, который ударили топором, на территории собора Александра Невского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Следователи возбудили уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм"), проводится расследование. Мужчина никак не объясняет мотив своего поступка", - сообщили в полиции.

По ее данным, ночью сотрудники Росгвардии патрулировали район и заметили на территории собора мужчину, который топором наносил удары по памятнику. В результате пострадала фигура цесаревича. Нарушитель был доставлен в отделение полиции.

Как ранее сообщалось, бронзовый памятник последнему российскому императору Николаю II и его сыну Алексею был открыт в Новосибирске 16 июля на территории Александро-Невского собора, его освятил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Установка монумента на территории епархии была проведена без согласования с городской администрацией и художественным советом и вызвала неоднозначную реакцию среди горожан.

Последний российский император Николай II, его жена и дети, а также четверо членов свиты были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге. Русская православная церковь 20 августа 2000 года причислила Николая II, его жену и детей к лику святых как принявших мученическую кончину.