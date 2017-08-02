Следующий Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года

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КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Пятнадцатый Красноярский экономический форум (КЭФ) пройдет с 12 по 14 апреля следующего года. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"Пятнадцатый Красноярский экономический форум пройдет 12-14 апреля 2018 года. Соответствующий документ подписал заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович (председатель оргкомитета форума)", - говорится в сообщении.
Следующим этапом подготовки форума станет представление в правительство России предложений по основной теме КЭФ-2018.
Красноярский экономический форум - одна из наиболее значимых международных экономических конференций в России, проходящая на региональном уровне. Проводится ежегодно, ее организатором выступает правительство Красноярского края при поддержке правительства РФ. В рамках мероприятия проходит подписание крупных инвестиционных проектов, организуются круглые столы для обсуждения антикризисных идей, действуют выставочные площадки.
Прошлый КЭФ проходил с 20 по 22 апреля 2017 года, его темой стала "Российская экономика: повестка 2017-2025". Площадки посетили более 5 тысяч человек из 20 стран и более 50 регионов России. По итогам форума подготовлены и представлены в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения к комплексному плану деятельности правительства РФ на период до 2025 года, доработан проект Стратегии развития страны 2018-2024 гг.