Начальник кузбасского ГУФСИН подозревается в получении взятки

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КЕМЕРОВО, 2 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело в отношении начальника ГУФСИН по региону, подозреваемого в получении взятки, сообщили в среду в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.
"В отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ, возбуждено уголовное дело", - отметили в пресс-службе. По данным сайта регионального ГУФСИН, должность начальника управления с мая 2011 года занимает генерал-майор внутренней службы Константин Антонкин.
По версии следственного управления, в 2012 году начальник ГУФСИН предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на сумму около 60 млн рублей. "За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией", - отметили в пресс-службе.
Эта информация стала известна сотрудникам управления ФСБ по области. На данный момент проводятся обыски у фигуранта дела, следователи изымают документы, устанавливают и допрашивают очевидцев. "Решается вопрос о предъявлении обвинения, избрании меры пресечения. Также в рамках расследования будет дана юридическая оценка действий взяткодателя", - добавили в пресс-службе.
Как сообщал ТАСС, в Кемеровской области впервые за последние 25 лет планировалось построить следственный изолятор (СИЗО) на 500 мест в городе Белово в рамках федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 гг. Первоначально планировалось начать работы в 2014 году. В январе 2014 сообщалось, что проект строительства нового СИЗО обойдется в 1,8 млрд рублей, после госэкпертизы смета была сокращена на 700 млн рублей. Тогда Антонкин сообщал, что из-за сложностей с финансированием возведение пенитенциарного учреждения решено начать с малого корпуса на 100 мест, при этом сроки сдвинулись на 2016 год.