На Алтае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальной жары

БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Аномальная жара до 34 градусов ожидается в южных районах Алтайского края с 3 по 7 августа, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"По информации синоптиков с 3 по 7 августа в южных районах края ожидается аномально жаркая погода. Днем температура воздуха может подняться до 34 градусов. В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. Передано штормовое предупреждение", - отметили в ведомстве.

К южным районам региона относятся Локтевский, Солонешенский, Третьяковский, Чарышский и другие. В ГУ МЧС отмечают, что гражданам необходимо быть осторожными в период жары и о любых нарушениях норм пожарной безопасности сообщать спасателям.

В этом году для погоды Алтайского края характерны резкие перепады от жары к ливням и сильному ветру с порывами до 25 м/с. В прошедшие выходные в селе Советское в регионе прошел ураган, который повалил столбы линии электропередачи, сорвал крыши с домов. Ранее в начале июля из-за гроз в регионе были обесточены около 100 тысяч человек, также в нескольких районах проходил крупный град, который побил посадки в огородах и повредил машины.