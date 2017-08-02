Полпред в СФО раскритиковал работу с памятниками культурного наследия в сибирских регионах

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло на совещании в Новосибирске по вопросам сохранения объектов культурного наследия подверг критике состояние объектов культурного наследия в Сибири, а также отметил, что их общий физический износ составил более 60%.

"Общий физический износ объектов культурного наследия в Сибирском федеральном округе составляет более 60%", - сказал он.

Полпред также добавил, что в округе не ведется должным образом работа по установлению границ территорий и зон памятников культурного наследия и регистрация их в государственном реестре недвижимости. По его словам, имеются памятники культурного наследия, "которые не имеют вообще или имеют неправильно рассчитанные охранные зоны". Меняйло подчеркнул, что только в трех регионах СФО - Хакасии, Кемеровской и Новосибирской областях - полностью выполнены работы по установлению границ территорий музеев-заповедников, достопримечательных мест и зон охраны.

В других регионах, по его данным, работа ведется не на должном уровне. Так, в Иркутской области около тысячи объектов культурного наследования не включены в госреестр недвижимости, в Республике Алтай из-за недостаточного финансирования учет и документация на объекты культурного наследия ведутся без проведения кадастровых работ, без которых невозможно определить их границы и охранные зоны, в Туве не проводят межевание земельных участков на объектах культурного наследия. В Алтайском крае установление границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия и регистрация сведений о них в едином госреестре за 2016 год вообще не осуществлялись, а в Иркутске и Томске в результате коммерческой застройки изменяют границы зоны охраны культурных объектов и режимы использования этих земель.

"Такую ситуацию надо менять: к каждой такой зоне, каждому объекту надо подходить индивидуально. Мы не можем не развивать территории, но развитие территорий не должно уничтожать памятники культурного наследия", - подчеркнул Меняйло. Он предложил более активно вовлекать волонтерские движения, молодежные организации в сохранение памятников старины, менять отношение молодежи к культурному наследию своего региона и своей страны.

В СФО насчитывается около 37 тысяч памятников культурного наследия, что составляет 20% от всех объектов в России.