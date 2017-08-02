Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Приговоренный к восьми годам заключения экс-глава Усолья-Сибирского освобожден досрочно

Сибирь
2 августа, 12:21 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 2, августа. /ТАСС

Евгений Кустос был осужден за организацию покушения на убийство местного предпринимателя

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший глава города Усолье- Сибирское в Иркутской области Евгений Кустос, приговоренный к восьми годам лишения свободы за организацию покушения на убийство местного предпринимателя, вышел на свободу досрочно, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по региону.

"Решение об условно-досрочном освобождении Кустоса было принято Иркутским областным судом. По постановлению суда он вышел на свободу 1 августа", - уточнили в пресс-службе.

До конца срока заключения бывшему градоначальнику оставалось около 1 года 10 месяцев.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Иркутска отказал Кустосу в УДО, после чего осужденный обратился с апелляцией в областной суд.

Пост мэра Усолья-Сибирского Кустос занимал с 1998 по 2006 годы, затем он был избран депутатом городской думы, а в декабре 2009 года стал главой администрации или сити- менеджером. В феврале 2011 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, после чего градоначальник добровольно ушел в отставку, а в июне 2011 года был арестован в Иркутске. В октябре 2012 года Иркутский областной суд приговорил Кустоса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда РФ наказание бывшему градоначальнику было смягчено до 8 лет заключения.

Как установили следствие и суд, в 2002 году Кустос, находясь на посту мэра Усолья-Сибирского, пытался организовать убийство директора ОАО "Молоко" Игоря Востренкова, который являлся основным его соперником на выборах. Преступление не было совершено по независящим от Кустоса причинам: киллеров у подъезда жертвы задержали сотрудники правоохранительных органов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина готовит иск к РФ из-за ограничений судоходства в Керченском проливе
2
Песков допустил возможность присутствия в Сирии добровольцев из РФ
3
Три человека погибли в результате крушения лодки с туристами в Турции
4
Криптовалюта биткоин. Досье
5
Памфилова назвала ложью заявления Ройзмана о непроходимости муниципального фильтра
6
Рособрнадзор лишил лицензии Европейский университет
7
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама