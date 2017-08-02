Приговоренный к восьми годам заключения экс-глава Усолья-Сибирского освобожден досрочно

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ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Бывший глава города Усолье- Сибирское в Иркутской области Евгений Кустос, приговоренный к восьми годам лишения свободы за организацию покушения на убийство местного предпринимателя, вышел на свободу досрочно, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУФСИН по региону.
"Решение об условно-досрочном освобождении Кустоса было принято Иркутским областным судом. По постановлению суда он вышел на свободу 1 августа", - уточнили в пресс-службе.
До конца срока заключения бывшему градоначальнику оставалось около 1 года 10 месяцев.
Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Иркутска отказал Кустосу в УДО, после чего осужденный обратился с апелляцией в областной суд.
Пост мэра Усолья-Сибирского Кустос занимал с 1998 по 2006 годы, затем он был избран депутатом городской думы, а в декабре 2009 года стал главой администрации или сити- менеджером. В феврале 2011 года в отношении него было возбуждено уголовное дело, после чего градоначальник добровольно ушел в отставку, а в июне 2011 года был арестован в Иркутске. В октябре 2012 года Иркутский областной суд приговорил Кустоса к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, по решению Верховного суда РФ наказание бывшему градоначальнику было смягчено до 8 лет заключения.
Как установили следствие и суд, в 2002 году Кустос, находясь на посту мэра Усолья-Сибирского, пытался организовать убийство директора ОАО "Молоко" Игоря Востренкова, который являлся основным его соперником на выборах. Преступление не было совершено по независящим от Кустоса причинам: киллеров у подъезда жертвы задержали сотрудники правоохранительных органов.