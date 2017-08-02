Суд арестовал на два месяца жителя Томска, обвиняемого в обезглавливании студентки

ТОМСК, 2 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд Томска арестовал на два месяца Александра Альтапова, который обвиняется в том, что убил и обезглавил студентку, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил избрать в отношении Альтапова меру пресечения в виде заключения под стражу… до 2 октября 2017 года", - сказал судья на заседании по избранию меры пресечения для обвиняемого.

Отвечая на вопросы судьи, Альтапов рассказал, что официально не трудоустроен. 29-летний мужчина уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. В среду Альтапову было предъявлено обвинение по статье "Убийство" УК РФ.

31 июля на берегу озера в ботаническом саду была найдена голова девушки. Позднее выяснилось, что девушка пропала 29 июля. Мужчина уже дал признательные показания.

По данным СУ СК по региону, жертвой нападения стала жительница Томска, студентка одного из томских вузов.