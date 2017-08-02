Бывший начальник омского Интерпола обвиняется в хищении 200 млн рублей

ОМСК, 2 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Бывший начальник отдела национального центрального бюро Интерпола УМВД России по Омской области Владимир Трущелев обвиняется в хищении у предпринимателей более 200 млн рублей, сообщила в среду ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Органами предварительного расследования Владимир Трущелев обвиняется в совершении двух преступлений по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере". Прокурор Центрального округа Омска утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд на рассмотрение", - уточнила Булихова.

По ее словам, Трущелев, используя свое положение, занимал у предпринимателей крупные суммы денег, которые не планировал возвращать. Так, начиная с 2007 года он похитил у девяти бизнесменов более 200 млн рублей. При этом он привлекал к совершению преступления знакомых, которые помогали ему привлечь новых потенциальных заемщиков.

Вину он не признал, мер по погашению причиненного ущерба не принял, добавила собеседница агентства. Уголовное дело в отношении его предполагаемых соучастников выделено в отдельное производство.