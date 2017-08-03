Прокуратура проводит проверку по факту отравления 77 человек на турбазе в Бурятии

Мадридский "Реал" по пенальти обыграл сборную звезд MLS в товарищеском матчеСпорт 3 августа, 6:26
Опрос: рейтинг поддержки Трампа достиг нового минимумаМеждународная панорама 3 августа, 6:09
Правительство Японии в полном составе подало в отставкуМеждународная панорама 3 августа, 5:55
Пять туристов пропали в тайге на юго-востоке ПриморьяПроисшествия 3 августа, 5:52
Макарова победила Пуиг и вышла в четвертьфинал турнира WTA в ВашингтонеСпорт 3 августа, 5:43
"Ъ": Ростех планирует перерабатывать мусор в электроэнергию на курортах РФЭкономика и бизнес 3 августа, 5:12
Минобороны опубликовало видео о подготовке экипажа Су-30СМ к участию в "Авиадартс"Армия и ОПК 3 августа, 5:01
Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за ливней и тайфуна "Нору"Общество 3 августа, 4:47
Bild: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста "Гамбурга" УоласаСпорт 3 августа, 4:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления на турбазе в Бурятии. Об том сообщили в пресс-службе ведомства.
"Массовое отравление произошло на туристической базе "Дали-Байкалтур" на побережье Байкала в местности Лемасово Кабанского района, по факту организована проверка", - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
По данным Минздрава Бурятии, по состоянию на 8 часов утра 3 августа с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. "В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу - два человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу - семь. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый, - сообщили в министерстве. - Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет".
На туристической базе в период с 28 июля по 5 августа 2017 года проходит танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимают участие около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.