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Прокуратура проводит проверку по факту отравления 77 человек на турбазе в Бурятии

Сибирь
3 августа, 6:30 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 3, августа. /ТАСС

Отмечается, что отравились 66 детей и 11 взрослых

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УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления на турбазе в Бурятии. Об том сообщили в пресс-службе ведомства.

"Массовое отравление произошло на туристической базе "Дали-Байкалтур" на побережье Байкала в местности Лемасово Кабанского района, по факту организована проверка", - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

По данным Минздрава Бурятии, по состоянию на 8 часов утра 3 августа с симптомами отравления на госпитализацию направлены 77 человек, из них 66 детей и 11 взрослых. "В Селенгинскую центральную районную больницу поступили 63 человека, в Кабанскую центральную районную больницу - два человека, в Республиканскую клиническую инфекционную больницу - семь. Отказались от госпитализации четверо детей и один взрослый, - сообщили в министерстве. - Состояние пациентов стабильное, угрозы для жизни нет".

На туристической базе в период с 28 июля по 5 августа 2017 года проходит танцевальный фестиваль Baikal Dance Camp, в котором принимают участие около 300 детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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