Иркутский облсуд приступил к рассмотрению иска КПРФ о возврате прямых выборов мэра

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. Иркутский областной суд приступил в четверг к рассмотрению иска регионального обкома КПРФ к Законодательному собранию региона, отклонившему внесенный группой депутатов законопроект о возврате прямых выборов мэра Иркутска, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Сегодня в областном суде было представлено дело, стороны привели свои доводы, после чего суд запросил дополнительные документы. В связи с этим был объявлен перерыв в заседании до 8 августа", - уточнили в пресс- службе.

Кроме представителей КПРФ и профильного комитета Заксобрания в качестве заинтересованного лица в рассмотрении иска участвует представитель территориальной избирательной комиссии.

В конце июня Заксобрание Иркутской области отклонило внесенный группой депутатов от КПРФ законопроект, предполагающий возвращение прямых выборов мэра Иркутска. Сейчас всенародным голосованием избираются главы всех муниципалитетов Иркутской области, кроме областного центра, где прямые выборы мэра были отменены в 2015 году.

При этом вопрос о возврате прямых выборов мэра Иркутска поднимался на сессии областного парламента уже второй раз. Ранее в июне депутаты отклонили предложение коллег из КПРФ провести референдум, на котором жители Иркутска могли бы самостоятельно определить механизм избрания мэра. Тогда глава региона сказал ТАСС, что намерен вместе с однопартийцами обжаловать этот отказ в суде.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены поправками к закону "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области" в 2015 году. Нового главу администрации гордума стала избирать из своего состава. Первым мэром, избранным таким образом, стал Дмитрий Бердников, сменивший на этом посту Виктора Кондрашова, у которого закончился срок полномочий.