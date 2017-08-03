Задолженность по зарплате в Новосибирской области сократилась за июнь на 16,5%

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате перед работниками новосибирских компаний уменьшилась за июнь 2017 года на 16,5% и составила 99,6 миллиона рублей, сообщили в четверг в Новосибирскстате.

"Зарегистрированная задолженность по выплате заработной платы в Новосибирской области уменьшилась за июнь на 16,5% или на 19,6 млн рублей и на 1 июля составляла 99,6 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 3 августа на совещании, посвященном вопросам задолженности по заработной плате на предприятиях региона, губернатор Владимир Городецкий потребовал разработать дополнительный комплекс мер по ее ликвидации и потребовал устранить долги по заработной плате в максимально короткие сроки.

"Вопрос (о задолженности) находится под постоянным жестким контролем президента и правительства страны, который будет усиливаться. Потому что это связано с судьбой простых людей, тружеников разных профессий. Конечно, у каждого коллектива своя история задолженности, но какой бы она ни была, разрешать ее предстоит тем руководителям, которые сегодня возглавляют коллективы", - приводит пресс-служба слова губернатора.

По данным регионального Министерства труда и социальной занятости, в текущем году полностью ликвидирована задолженность в 58 организациях Новосибирской области, всего выплачено 259 млн рублей задержанной заработной платы. В настоящее время из 14 организаций-должников Новосибирской области четыре находятся в стадии банкротства или ликвидации. На них приходится 43,4 млн рублей или 44% всех долгов по заработной плате в регионе.