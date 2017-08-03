Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Житель Якутии задержан в Новосибирске при попытке продать около 1 кг "синтетики"

Сибирь
3 августа, 11:19 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, августа. /ТАСС

Автомобиль с предполагаемым наркоторговцем был остановлен в результате спецоперации в Ленинском районе города

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске 20-летнего жителя Якутии, которого подозревают в попытке продать почти 1 кг синтетических наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД РФ по Новосибирской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали ранее не судимого 20-летнего жителя Республики Саха (Якутия), подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает полиция.

Автомобиль с предполагаемым наркоторговцем был остановлен в результате спецоперации в Ленинском районе Новосибирска. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Еще один пакет был найден при обследовании участка возле автодороги К-17Р "Новосибирск - Павлодар".

Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре регионального главка МВД показали, что изъятое является синтетическим наркотическим средством общей массой 925 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опровергло сообщения о поножовщине в учебной части ЦВО
2
Владимир Кличко объявил о завершении карьеры профессионального боксера
3
Путин дал старт заливке фундамента под Амурский газоперерабатывающий завод
4
Трамп одобрил новые санкции против РФ, призывая Москву к партнерству
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
7
"Рак — это мой дружок". Онкобольная девушка о том, почему она благодарна опухоли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама