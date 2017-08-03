Житель Якутии задержан в Новосибирске при попытке продать около 1 кг "синтетики"

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новосибирске 20-летнего жителя Якутии, которого подозревают в попытке продать почти 1 кг синтетических наркотиков, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД РФ по Новосибирской области.

"Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области задержали ранее не судимого 20-летнего жителя Республики Саха (Якутия), подозреваемого в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает полиция.

Автомобиль с предполагаемым наркоторговцем был остановлен в результате спецоперации в Ленинском районе Новосибирска. При личном досмотре полицейские обнаружили у мужчины сверток с порошкообразным веществом. Еще один пакет был найден при обследовании участка возле автодороги К-17Р "Новосибирск - Павлодар".

Результаты исследования в экспертно-криминалистическом центре регионального главка МВД показали, что изъятое является синтетическим наркотическим средством общей массой 925 граммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере").