Ротовирусная и норовирусная инфекции обнаружены у 77 отравившихся на турбазе в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 3 августа. /ТАСС/. Врачи диагностировали ротовирусную и норовирусную инфекции у 77 отравившихся накануне на турбазе в Бурятии. Об этом сообщил журналистам в четверг министр здравоохранения республики Валерий Кожевников.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что на туристической базе в Бурятии отравились 77 человек, в том числе 66 детей, база была временно закрыта. ЧП произошло на территории туристического комплекса "Группа-Дали" в местности Лемасово Кабанского района Бурятии, который расположен на побережье Байкала. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По одной из версий, ЧП могло произойти из-за употребления в столовой некачественно приготовленных продуктов.

"Проведены необходимые исследования, их результаты показали наличие норовирусной и ротовирусной инфекций. Состояние 77 госпитализированных оценивается сейчас как удовлетворительное", - сказал он.

Как рассказал зампред правительства Бурятии по социальному развитию Эдуард Матханов, на момент происшествия на турбазе находились около 300 человек. "В числе отдыхающих были группы и взрослых, и детей: 157 человек - участники танцевального фестиваля, 86 - участники фестиваля английского языка и 47 человек приехали туда на слет детского кино "Стоп-кадр", - сказал Матханов.

В числе отдыхавших на турбазе, по его словам, были жители Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края. "Организацию доставки до места жительства здоровых туристов - их 50 человек - Бурятия берет на себя, в том числе сопровождение полицией и медиками", - отметил Матханов.

Как сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев, работа пищеблока турбазы приостановлена. "Взяты пробы пищевых продуктов, воды, они находятся в работе. Проверяем индивидуального предпринимателя, который обеспечивал питание на турбазе", - сказал он, добавив, что по вопросам происшествия открыта горячая линия.