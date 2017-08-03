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Объявившим голодовку дольщикам в Новосибирске пообещали зарезервировать для них квартиры

Сибирь
3 августа, 11:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, августа. /ТАСС

Строительство дома на Тульской улице началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика

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НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел у здания правительства региона встречу с дольщиками из Новосибирска, объявившими неделю назад голодовку, и пообещал им договориться через мэрию с застройщиком о резервировании для них квартир, которые ранее предполагалось продать для завершения строительства объекта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Была выработана договоренность о проработке мэрией Новосибирска с генеральным подрядчиком и застройщиком объекта по адресу ул. Тульская, 80-82, вопроса о резервировании части квартир до марта 2018 года. Необходимость этой меры, принимающейся во избежание рисков утраты потенциальной возможности получения жилья гражданами, заключившими предварительные договоры в нарушение 214-ФЗ (эти граждане вложили средства на основании предварительных договоров, требуется подтверждение их статуса как участников долевого строительства решением суда), связана с длительностью следственных действий", - говорится в сообщении.

Городецкий обратил внимание членов инициативной группы на то, что правительство и мэрия Новосибирска открыты для диалога, а для решения вопроса создана специальная рабочая группа.

Ранее сообщалось, что жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской, объявили 24 июля о возобновлении голодовки в центре города. Ее участники требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. Это уже не первая голодовка - прошлая длилась с 5 по 8 июня и закончилась подписанием соглашения о намерениях между участниками акции и региональным правительством, которое, по их словам, не было выполнено.

Строительство дома на Тульской улице началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.

В июне текущего года был заключен договор с новым генподрядчиком - СМУ-9, строительство дома планируют завершить к началу 2019 года, квартиры в нем получат около 500 дольщиков. По данным мэрии Новосибирска, ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса "обманутый дольщик", но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако предполагалось, что, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.

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