Российские военные разведчики лидируют после самого сложного этапа конкурса Армейских игр

НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Российская команда одержала победу на самом сложном этапе международного конкурса военных разведчиков, проходящего в Новосибирске в рамках Армейских международных игр, - преодолении полосы препятствий "Тропа разведчика". Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.

"Первое место заняла команда Российской Федерации, прошедшая "Тропу разведчика" за 38 минут 47 секунд. Немного уступили Китай (39 минут 32 секунды) и Узбекистан (39 минут 44 секунды)", - сказал собеседник агентства.

В общем зачете по итогам трех этапов конкурса лидируют команды России, Китая и Узбекистана соответственно.

"Тропа разведчика", включающая в себя 22 препятствия, считается самым сложным этапом конкурса, в связи с чем в случае равного количества очков у команд предпочтение отдается той из них, которая лучше прошла это испытание.

В соревнованиях "Отличники войсковой разведки" принимают участие военные из Армении, Белоруссии, Зимбабве, Казахстана, Китая, России и Узбекистана. Старшие команд по итогам прохождения полосы препятствий отметили, что довольны подготовкой своих подчиненных. "На начальном этапе конкурса при адаптации к климатическим условиям и специфике лесной местности сложности у нас были, но мы адаптировались, боевую задачу успешно выполняем. Это команда, занявшая первое место по итогам национальных соревнований, она состоит из кадровых военных-специалистов, которые хорошо подготовились", - рассказал журналистам старший команды Узбекистана полковник Шухрат Икрамов.

Глава команды Зимбабве майор Джастин Жоу также выразил мнение, что на результаты его подчиненных, опередивших на "Тропе разведчика" только военных Армении, влияют климатические условия и погода, отметив при этом, что в Африке такого нет. "Но это как игра в шахматы, здесь есть определенные правила. Мы эти правила только узнаем и, конечно, делаем ошибки. Но мы стараемся не сравнивать себя с другими командами, мы учимся", - сообщил журналистам Жоу.