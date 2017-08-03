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Самым молодым студентом Томского госуниверситета стал 13-летний выпускник из Якутска

Сибирь
3 августа, 12:57 UTC+3 ТАСС

У Петра Пантилова еще нет паспорта, поэтому подросток будет проживать в общежитии вуза с мамой

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ТАСС, 3 августа. Тринадцатилетний Петр Пантилов из Якутска стал самым молодым в истории первокурсником Томского госуниверситета (ТГУ). Зачисленный на химический факультет (ХФ) подросток будет проживать в общежитии вуза с мамой, сообщили в четверг в пресс-службе ТГУ.

"Он зачислен в специалитет ХФ на первом этапе по общему конкурсу. Такой молодой студент будет учиться в университете впервые, поэтому администрация вуза выделила ему и его маме Наталье Винокуровой комнату в общежитии "Парус", - говорится в сообщении.

Проректор ТГУ по социальной работе Сергей Кулижский уточнил, что студенту еще нет четырнадцати лет, у него нет паспорта, поэтому он должен проживать с законным представителем.

Петр Пантилов набрал 233 балла по результатам ЕГЭ и еще 5 баллов за индивидуальные достижения, в результате был 16-м из 50-и в рейтинговых списках. По его словам, химия была его любимым предметом в школе. Подросток окончил в Якутске Авторскую школу Н. А. Алексеевой с золотой медалью. Он прошел курс интенсивного обучения по специальной методике, которая предполагает индивидуальный подход и интенсивный стиль преподавания.

По данным вуза, самым возрастным студентом магистратуры ТГУ в этом году может стать американский военный в отставке Деннис Тинуччи, которому 77 лет. Он подал документы на англоязычную магистерскую программу Biodiversity ("Биоразнообразие"). Также 77 лет Эдуарду Либину, поступающему в магистратуру механико-математического факультета.

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