Мэрия Новосибирска ликвидирует все рекламные растяжки в городе до конца года

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НОВОСИБИРСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирска до конца года ликвидируют все рекламные растяжки в городе, полностью отказавшись от этого вида рекламы, сообщил в четверг журналистам мэр Анатолий Локоть.
"История с растяжками в городе в целом будет закончена в конце этого года. Там заканчиваются последние договорные обязательства, и продлеваться они не будут. Эта реклама не будет существовать как класс", - сказал Локоть.
В мэрии не уточнили, сколько растяжек остается на данный момент на городских улицах.
Локоть отметил, что в мэрии сформирована рабочая группа, руководить которой будет глава комитета по рекламе Дмитрий Лобыня, чтобы разработать концепцию сокращения рекламных конструкций, упорядочивания рекламы на фасадах и приведения к единому виду щитов и баннеров.