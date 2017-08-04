Вопрос переселения погорельцев из иркутской Бубновки решат до 30 сентября

ТАНХОЙ (Республика Бурятия), 4 августа. /ТАСС/. Погорельцы из села Бубновка будут переселены в срок, в сентябре, заявил в пятницу в поселке Танхой в Бурятии губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он принимает участие в совещании по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое проводит президент России Владимир Путин.

В минувший вторник полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сообщил, что регионы Сибири, в которых в ходе крупных пожаров весной сгорели десятки жилых домов, в том числе Приангарье, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленные сроки.

"До 30 сентября, как и планировалось, вопрос решим, - сказал Левченко журналистам. - Мы заложили в бюджете региона средства для покупки жилья людям. Буквально два дня назад вышло распоряжение правительства, перечислены 95 млн рублей. Для 67 человек уже выделены деньги, подписаны договоры, переселение начато".

Он добавил, что большинство пострадавших от пожара стояли в очереди по переселению из районов Севера. Новое жилье погорельцам из Бубновки, по словам Левченко, предлагается на юге области. "Мы предложили людям жилье на юге региона, и люди его покупают", - сказал он. Губернатор добавил, что в августе планируется заседание правительства РФ: "Нам гарантировано, что на нем будет принято следующее решение об окончательном выделении средств для переселения из поселка Бубновка".

В конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. Ранее сообщалось, что поселок Бубновка будет ликвидирован. На это согласились местные жители, обсудив предложение на сходе граждан 18 мая, предложение было поддержано и органами местного самоуправления Киренского района и Бубновского сельского поселения. Соответствующим распоряжением Медведев согласился с предложением губернатора области о закрытии поселка.