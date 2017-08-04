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Спасатели научат школьников Новосибирской области "Азбуке безопасности"

Сибирь
4 августа, 11:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, августа. /ТАСС

Обучать детей будут опытные педагоги и спасатели, а также студенты из спасательного отряда SALUS

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НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Школьники Новосибирской области пройдут курс молодого спасателя на открывшейся в пятницу профильной смене "Азбука безопасности". В течение двух недель они будут учиться оказывать первую помощь, ликвидировать пожар, спасать утопающих, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального МЧС РФ.

"На смену приехали отдыхать и учиться 120 ребят, которые увлечены спортом, активно интересуются профессией пожарного, спасателя, кинолога. Впереди у них - разнообразная программа с практическими занятиями, тренировками, соревнованиями по ведению аварийно-спасательных работ в природной и техногенной среде. Школьники будут учиться оказывать первую помощь, ликвидировать пожар, спасать на воде и при ДТП", - привели в пресс-службе слова первого заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Андрея Деменева.

Школьники научатся обращаться с пожарно-спасательным оборудованием: боевой одеждой пожарного, дыхательными аппаратами и спасательными масками, пожарными рукавами и огнетушителями. Также школьникам продемонстрируют, как проводится разведка при помощи беспилотного летательного аппарата и поиски с применением кинологических расчетов, покажут водолазное снаряжение и аварийно-спасательный инструмент.

Основной упор делается на изучении безопасности жизнедеятельности: как правильно сходить в поход, найти воду и еду в лесу, распознать ядовитое растение или гриб, что делать при встрече с дикими животными и змеями, как попросить о помощи, что делать при пожаре или аварии на транспорте - все это дети узнают в ближайшие дни на занятиях, которые для них проведут спасатели аварийно- спасательной службы Новосибирской области.

В роли вожатых и наставников выступают опытные педагоги и спасатели, а также студенты из спасательного отряда SALUS, получившие сертификат инструкторов по первой помощи по итогам обучения на всероссийском проекте "Научись спасать жизнь!". В МЧС отметили, что участники профильной смены - это кадровый резерв пожарно-спасательных подразделений, потому что эти ребята будут хорошо подготовлены и смогут в будущем поступить в вузы МЧС России.

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