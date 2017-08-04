Генпрокуратура нашла множество нарушений при долевом строительстве в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники Генпрокуратуры выявили в регионах Сибирского федерального округа (СФО) множественные нарушения закона о долевом строительстве жилья. В округе, по состоянию на 1 июля, числится 159 проблемных объектов, их нет только в Республике Хакасия, однако официальные данные зачастую значительно ниже фактических, сообщили в пятницу в пресс-службе Управления Генпрокуратуры РФ по СФО.

"Прокуроры выявляли и реагировали на факты неуведомления застройщиками участников долевого строительства о переносе срока строительства, неисполнения ими обязанности по раскрытию информации на своих сайтах, в том числе размещения изменений, внесенных в проектную документацию, актуальных фотографий строящихся домов, проекта договора участия в долевом строительстве и др., включения в договоры незаконных условий", - сказали в ведомстве.

В Улан-Удэ прокурор внес представления директорам ООО "Спутник" и "БурГражданСтрой", которые включали в договоры долевого участия (ДДУ) условия, по которым дольщик должен платить неустойку в повышенном размере в случае просрочки платежа. В Алтайском крае к административной ответственности привлечен руководитель ООО "Строительное управление-1". Там ДДУ не предполагал перерасчет стоимости квартир в случае уменьшения их площадей и исключал право дольщика на расторжение договора. Прокурор потребовал исключить эти условия из всех заключенных обществом договоров.

В Томске возбуждено пять уголовных дел о мошенничестве в связи с заключением предварительных договоров купли-продажи жилого помещения в строящемся доме и займа денег у покупателей без оформления ДДУ. Дела объединены в одно производство.

Допускались нарушения госконтроля в области долевого строительства. Установлено, что Министерство строительства Омской области с 2006 года не контролировало соблюдение администрацией Омска законодательства о градостроительной деятельности.