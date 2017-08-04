Венский университет музыки и Новосибирская консерватория запускают обмен проектами

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Российский фонд культурных и образовательных программ "Открытое море" разработал ряд образовательных проектов между Венским университетом музыки и исполнительского искусства и Новосибирской государственной консерваторией имени М.И. Глинки, приуроченных к Перекрестному Году туризма и культуры Россия - Австрия, которым объявлен 2017 год, сообщили в пятницу в пресс-службе консерватории.

"Первый совместный образовательный проект между Венским университетом музыки и исполнительского искусства и Новосибирской государственной консерваторией имени М.И. Глинки стартует в августе 2017 года: благодаря поддержке фонда "Открытое море" трое лучших студентов Новосибирской консерватории примут участие в образовательной программе Международной Летней Академии Университета Музыки и исполнительского искусства", - рассказали в консерватории.

Международная Летняя Академия, которая пройдет в регионе Земмеринг, в часе езды от Вены, соберет 300 студентов из более чем 40 стран. В течение почти двух недель - с 13 по 27 - августа ведущие педагоги венского университета дадут мастер-классы участникам программы.

Помимо этого, участники программы смогут посещать концерты фестиваля. Его программа включает в себя более 40 концертов с участием профессорско-преподавательского состава Венского университета, а лучшие студенты Летней Академии смогут выступить в концертах фестиваля вместе с известными музыкантами.

В 2018 году обменные образовательные программы фонда "Открытое море" продолжатся в Новосибирске: ведущие преподаватели Венского университета музыки и исполнительского искусства проведут для студентов Новосибирской консерватории мастер-классы по игре на валторне, гобое, фаготе и виолончели, а по окончании курса дадут совместный концерт.

Фонд культурных и образовательных программ "Открытое море" создан в 2014 году при поддержке Российской государственной библиотеки, Государственного театра киноактера, Российского государственного академического театра драмы имени А.С.Пушкина. Своей главной миссией фонд "Открытое море" определяет поддержку молодых талантов, развитие и популяризацию современного российского искусства.