Еще двое жителей Новосибирской области пойдут под суд по делу о поставке 55 кг "синтетики"

ТАСС, 4 августа. /ТАСС/. Еще двое жителей Новосибирской области пойдут под суд за участие в межрегиональных поставках оптовых партий наркотиков. Всего по делу было изъято почти 55 кг синтетических наркотиков, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ранее сообщалось, что 1 августа 2017 года Тюменский районный суд приговорил жителя Новосибирска, который привлек к наркобизнесу своих знакомых и осуществлял вмести с ним межрегиональные поставки синтетических наркотиков, к 11 годам колонии строгого режима.

"Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей Новосибирской области. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети интернет, организованной группой, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 2 декабря 2016 года группа, взяв более 5 кг наркотиков, на Toyota Camry из Новосибирска направилась в Тюмень, Екатеринбург и Челябинск, где 3 декабря разложила их по тайникам. Пятого декабря на территории Свердловской области они из тайника забрали свыше 37 кг синтетических наркотиков, которые должны были развезти по городам Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Омск, Абакан, Иркутск и Якутск.

"Наркодельцы 6 декабря прибыли в Тюмень, при закладке наркотика в лесном массиве недалеко от автодороги криминальное трио в ходе спецоперации было задержано сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тюменской области, а наркотики изъяты", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что всего по делу было изъято почти 55 кг синтетических наркотиков.